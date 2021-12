Corona-Schutzimpfungen : Kinderärzte in MV impfen ab dieser Woche Fünf- bis Elfjährige

In dieser Woche wird der erste Corona-Kinderimpfstoff in MV für Fünf- bis Elfjährige ausgeliefert. Was sagen die Kinderärzte? Sind sie darauf eingestellt? Wir haben uns umgehört.

Mecklenburg-Vorpommern | Der erste Impfstoff für Kinder wird MV in dieser Woche erreichen. In den Kinderarztpraxen kann es losgehen. Sind die Ärzte bereit? „Ja“, sagt Andreas Michel vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in MV. „Wenn Eltern möchten, dass ihr Kind geimpft wird, tun wir das. Der Impfstoff ist zugelassen und er ist sicher, wir werden in unserer Praxis kei...

