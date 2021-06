Klassik, Musical und Operette in Neubrandenburg : Die Theater-Saison an der Seenplatte beginnt

Die Theater und Orchester GmbH (TOG) Neubrandenburg/ Neustrelitz startet ab Donnerstag in die Sommersaison. Die Platzanzahl ist jeweils begrenzt.

Neubrandenburg/ Neustrelitz | Mit Konzerten, einem Musical und einer Operettenmatinee startet die Theater und Orchester GmbH (TOG) Neubrandenburg/ Neustrelitz ab Donnerstag in die Sommersaison. „Wir freuen uns, trotz noch bestehender Platzbeschränkungen endlich wieder Publikum zu treffen“, sagte eine Sprecherin der TOG am Dienstag. Konzerte mit begrenzter Platzanzahl So steh...

