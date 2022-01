Klima-Check : Klimafreundlich reisen: Flug, Fähre, Bus, Bahn in MV im Vergleich

Von Rostock nach Luxemburg, Wien oder Skandinavien: Reiseoptionen gibt es viele, aber welche ist am grünsten?

Rostock | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Du lieber Fernbus oder Bahn fahren solltest Warum die Bahn trotz 100 Prozent Ökostrom gar nicht so grün ist Wie Du Flug- und Fährverbindungen aus MV umweltfreundlich umfahren kannst Wer vom Flughafen Rostock-Laage nach Luxemburg fliegt, kommt nach knapp eineinhalb Stunden in seinem Urlaubsort an....

