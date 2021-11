Klimaschutz an der Kaikante : Erster vollelektrischer Kran im Hafen Rostock

Der größte Hafen in MV verringert die Umweltbelastungen: Die Umschlaggesellschaft Euroports setzt künftig in Rostock einen Elektrokran ein.

Rostock | Mehr Klimaschutz im größten Hafen in MV: In Rostock wird im kommenden Jahr der erste emissionsfreie Hafenkran aufgebaut, der künftig ausschließlich elektrisch betrieben werden soll. Die Umschlaggesellschaft Euroports Germany will seine Kranflotte erweitern und hat dafür bim Rostocker Kranbauer Liebherr einen ersten strombetriebenen Portalkran vom Typ ...

