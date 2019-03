Klimawandel in MV : Vorsorge für die Bäume

Den Wäldern im Land geht es vergleichsweise gut, doch Klimawandel hinterlässt Spuren

von Joachim Mangler

21. März 2019, 20:00 Uhr

Die Klimaveränderungen setzen den Wäldern im Nordosten spürbar zu. „Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass eine der größten Gefahren für unsere Wälder der Klimawandel und besonders die damit einhergehenden Witterungsextreme wie Stürme, Dürre und Überflutungen sind“, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) im Forstamt Billenhagen östlich von Rostock, wo er den aktuellen Waldzustandsbericht vorstellte. So war der Sommer 2017 vielfach zu feucht, der Sommer 2018 zu heiß und zu trocken. Es werde in kommenden Jahren zu weiteren Schäden kommen, da erfahrungsgemäß viele Baumarten erst zeitverzögert auf Witterungsextreme reagierten.

Wälder werden klimastabil umgebaut

Dennoch verfüge MV nach Brandenburg über die gesündesten Wälder in Deutschland, betonte der Minister. Insgesamt gebe es 558 000 Hektar Wald. Es zeige sich, wie wichtig es ist, dass das Land seit 1998 daran arbeite, die Wälder klimastabil umzubauen. Der Anteil von Laubbäumen und Mischwäldern werde ausgebaut. Grundlage des Berichts ist die über Jahre währende intensive Beobachtung von landesweit 2500 Bäumen. Obwohl dies vergleichsweise wenige Bäume sind, könne doch der statistisch gute Zustand des Waldes auch in der Realität abgelesen werden, sagte der Vorstand des Landesforsts, Manfred Baum.

Laut Backhaus hat sich im Vergleich zu 2017 die Gesundheit der Altbestände im Schnitt um ein bis zwei Prozent verschlechtert. Dies seien Auswirkungen der „Stressjahre“ 2017/18. Gravierende Ausfälle gebe es allerdings bei den Jungpflanzen. Es sei davon auszugehen, dass die Hälfte aller Jungbäume durch die Trockenheit abgestorben sind. „Es muss nachgepflanzt werden.“

Verschiedene Gefahren für die Wälder

Bei den verschiedenen Baumarten zeige sich ein differenziertes Bild. „Die Eiche macht uns Sorgen.“ Sie sei nicht so stabil wie zunächst vermutet. Bei Erle, Birke oder Esche sei eine Verschlechterung der Belaubung zu beobachten. Gleichzeitig sei die sogenannte Rußrindenkrankheit in MV kein Problem. Der Pilz bedrohe nur Ahorn-Bäume, die nur vereinzelt in den Wäldern des Landes wachse.

Nicht vergessen werden dürfe, dass es viele Bäume gebe, die bei Stürmen oder auch durch Schneebruch zu Ostern 2018 zu Schaden kommen. „Wenn hier 600 000 oder 700 000 Festmeter fallen, dann drückt das auf die Preise.“ Gleichzeitig verbreite sich der Borkenkäfer immens. „Auch damit werden die Bestände sehr stark dezimiert“, sagte Backhaus. 300 000 Festmeter müssten deswegen eingeschlagen werden.

Backhaus erinnerte an die 88 Waldbrände im Sommer 2018. Dabei gingen 31 Hektar Wald verloren, so viel war es zuletzt in den 1990er Jahren.

MV gehöre wegen der vielfach noch vorhandenen Monokulturen zu den am stärksten gefährdeten Gebieten Deutschlands.