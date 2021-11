Koalitionsverhandlungen MV : Dietmar Bartsch (Linke) könnte MVs neuer Innenminister werden

Mitten in den Koalitionsverhandlungen der Landesregierung werden Spekulationen über den neuen Innenminister laut: Linken-Fraktionsvorsitzender im Bund Dietmar Bartsch.

Schwerin | Am Donnerstag stehen die Koalitionsverhandlungen zu den Themen Justiz, Kommunen, Europa und Innenpolitik an, nachdem sie am Montag aufgrund eines Trauerfalls verschoben worden waren. Spannend ist aber nicht nur, auf welche innenpolitischen Themen sich SPD und Linke verständigen, sondern auch die Ministerposten-Frage. NDR-Informationen zufolge wird der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.