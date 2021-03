Rekord bei Hundesteuer in MV : Waldi wedelt Millionen Euro in die Gemeindekassen

Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern kassieren im Corona-Jahr 2020 Rekordsummen bei der Hundesteuer.

Schwerin | Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sind auf den Hund gekommen. 6,9 Millionen Euro nahmen die Gemeinden im vergangenen Jahr an Hundesteuer ein, teilte das Statistische Amt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das sind 200 000 Euro mehr als im Vorjahr. Seit Corona leben in Rostock 356 Hunde mehr Spitzenreiter ist die Hansestadt Rostock mit 765...

