Corona-Beschränkungen in MV : Kosmetikerin aus Rostock klagt gegen Salon-Schließung

Die Inhaberin eines Kosmetiksalons will endlich wieder Kunden behandeln. Nun zieht sie vor Gericht.

Rostock | Die Friseure in Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab 1. März wieder an die Arbeit gehen. Das würde auch die Inhaberin eines Kosmetiksalons in Rostock gerne wieder. Darf sie laut Corona-Landesverordnung vorerst aber nicht. Mit einer Klage vor dem Oberverwalt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.