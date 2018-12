Bestattungen in MV auf dem Prüfstand : Kostentreiber Friedhofsgebühren

Die Landtagskommission für ein neues Bestattungsrecht in MV hat erstmals öffentlich getagt. Es geht um Friedhofsgebühren und sarglose Bestattungen, aber auch um Obduktionen und die Finanzierung der Leichenschau.

von Iris Leithold

10. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Die Finanzierung der Friedhöfe sollte nach Auffassung von Mitgliedern der Landtags-Expertenkommission „Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern“ neu geregelt werden. „Der mit Abstand größte Kostentreiber im Bestattungsbereich sind in den vergangenen Jahren die Friedhofsgebühren gewesen“, sagte der Vorsitzende des Bestatterfachverbands im Land, Torsten Lange, bei der ersten öffentlichen Sitzung der Kommission am Montag in Schwerin. „Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern teilweise höhere Friedhofsgebühren als in Hamburg-Ohlsdorf, bei niedrigeren Einkommen.“ Lange plädierte für eine Beteiligung des Landes am Erhalt des Kulturguts Friedhof. Grund für hohe Gebühren sei die oft schlechte Auslastung der Grabanlagen.

Vom Friedhof zurParkanlage?

Oberkirchenrat Bernd Steinhäuser von der Nordkirche sagte, gerade kleineren Friedhöfen mit nur wenigen Bestattungen im Jahr gelinge immer weniger der Spagat zwischen Kosten und Gebühren. Die Linken-Abgeordnete Eva-Maria Kröger betonte, auch wenn Friedhöfe defizitär seien, müsse die öffentliche Hand das Angebot vorhalten, solange es den Bedarf gebe. Sollten keine Bestattungen auf einem Friedhof mehr erfolgen, wäre eine Umwandlung in eine öffentliche Parkanlage denkbar, schlug der Präsident der Landesärztekammer, Andreas Crusius, vor.

Bestatter Lange nannte als ein Beispiel für hohe Gebühren den Friedhof in Wismar - ein bedeutendes Stück Kulturgut und ein Bodendenkmal, wie er sagte. Der Friedhof sei nicht kostendeckend zu betreiben, doch die Kommune werde dazu angehalten, wodurch die Gebühren immer weiter stiegen. „In Wismar ist der Anteil an Feuerbestattungen unheimlich hoch, auch der Anteil Seebestattungen ist nicht zu vernachlässigen“, sagte Lange. Dies habe nicht selten Kostengründe. „Wir sollten überlegen, ob es nicht einen besseren Grundbetrag vom Land zum Erhalt solcher Anlagen geben sollte.“ Eine Urnengrabstelle inklusive Pflege kostet in Wismar bis zu 2480 Euro.

Überhöhte Forderungen: Hinterbliebende besser schützen

Der Unterhalt von Friedhöfen und die dafür anfallenden Gebühren sind nur ein Aspekt im Bestattungsrecht, das sehr komplex ist, wie bei der ersten öffentlichen Sitzung der 20-köpfigen Kommission deutlich wurde. Das Gesetz regelt unter anderem auch Leichenschauen und Obduktionen. Klaus-Peter Philipp von der Universitätsmedizin Greifswald sprach sich für eine Kostenübernahme der Leichenschau zu Hause durch die Krankenkassen aus. Bisher sei es so: Sterbe ein Mensch im Krankenhaus, trage die Klinik die Kosten der Leichenschau und rechne diese dann über die Fallpauschale ab, sagte er.

Sterbe hingegen jemand zu Hause, müssten die Angehörigen zahlen. Die Kosten beliefen sich auf bis zu 70 Euro. Oft zahle zunächst der Bestatter und lasse die Kosten in die Gesamtrechnung an die Hinterbliebenen einfließen. Mitunter werde dann eine deutlich höhere Forderung aufgemacht.

Torsten Lange vom Bestatterfachverband forderte zum Schutz der Verbraucher mehr Vorschriften im Bestattungswesen. „Wir erleben im Bestattungsbereich die sehr negativen Auswirkungen eines unregulierten Markts“, sagte er. Es gebe viele unschöne Beispiele. „Ich bin ein Freund von klaren Grenzen“, sagte Lange.Zuwiderhandlungen müssten sanktioniert werden, dies sei bisher nicht der Fall.

Mehr Obduktionen gefordert

Ärzten ist die Zahl der Obduktionen zu niedrig. Nach Philipps Worten findet in Deutschland nur in rund drei Prozent aller Todesfälle eine Obduktion statt. Europaweit seien es 15 Prozent, in Skandinavien etwa 30 Prozent. Dies sei eines wirtschaftlich starken Landes wie Deutschland unwürdig, sagte Philipp. Crusius ergänzte, in keinem der Krankenhäuser Mecklenburg-Vorpommerns werde die geforderte Obduktionsquote von 30 Prozent aller Klinik-Sterbefälle erreicht.