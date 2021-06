„Hanseatic Inspiration“ kommt : Kreuzfahrthafen Wismar beendet Corona-Zwangspause am Mittwoch

Die „Hanseatic Inspiration“ der Reederei Hapag Lloyd wird nächste Woche in Wismar erwartet. An Bord sind 163 Passagiere.

Wismar | In Wismar legt nach monatelanger Corona-Zwangspause nächste Woche wieder das erste Kreuzfahrtschiff an. Die „Hanseatic Inspiration“ der Reederei Hapag Lloyd wird am Mittwoch erwartet, wie das Columbus Cruise Center Wismar am Freitag bekanntgab. An Bord seien 163 Passagiere. Am 13. Juli werde dann die „Artania“ von Phoenix Reisen in der Hansestadt fest...

