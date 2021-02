Asien-Reise ohne Wiederkehr : Kreuzfahrtschiff „Marco Polo“ wurde abgewrackt

Mit der „Marco Polo“ ist jetzt das letzte Kreuzfahrtschiff der legendären Ivan-Franko-Klasse der Mathias-Thesen-Werft in Wismar abgewrackt worden.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts machte sich der junge venezianische Händler Marco Polo (1254-1324) auf eine lange Reise in Richtung Osten und erkundete im damaligen Reich des Kubilai Khans weite Teile Asiens. Nach 17 Jahren kehrte er in die He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.