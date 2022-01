Krise im Windfeld : Windkraftausbau in MV auf dem Tiefpunkt

Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern an Land deutlich weniger Windenergieanlagen gebaut worden als im Jahr davor.

Schwerin | Der Ausbau der Windenergie ist auf einem Tiefpunkt angekommen: Im vergangenen Jahr sind in MV lediglich 19 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von 70 Megawatt aufgebaut worden - so wenige wie seit 20 Jahren nicht, geht aus dem am Donnerstag vorgelegten Ausbaubericht des Bundesverbands Windenergie und des Fachverbandes VDMA Power Systems hervor. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.