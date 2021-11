Schweinepest in MV : Krisenherd wurde ausgelöscht – Ursache ist weiter unklar

Aufatmen bei den Schweinebauern im Land: Nach Auswertung von 600 Proben wurde kein weiterer Fall von Afrikanischer Schweinepest gemeldet. Eine Entwarnung gibt es aber noch nicht.

Schwerin | Nach einem Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in einem Mastbetrieb in Lalendorf bei Güstrow ist der Krisenherd seit Freitagabend ausgelöscht. „Von dieser Anlage geht keine Gefahr mehr aus“, erklärte Agrarminister Till Backhaus am Montag. Die Punkteintragung wurde damit gelöscht. Backhaus lobte das „konsequente Handeln“ aller Beteiligten. Nac...

