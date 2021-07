Nach Regenbogenflaggen-Eklat : Kritik an Versetzung von Schweriner Polizisten

Die Versetzung eines Polizeisprechers in der Inspektion Schwerin wegen des Zeigens einer Regenbogenflagge im Profilbild des Facebook-Accounts der Polizei hat gestern im politischen Raum für Aufsehen gesorgt.

Schwerin | „Für uns sind Regenbogenfahnen kein politisches, sondern ein Zeichen von Toleranz, Gleichberechtigung, Vielfalt und Weltoffenheit“, reagierte Reno Banz von der AG SPDqueer. „Dies sehen inzwischen bundesweit fast alle Innenministerien und Polizeibehörden so, wie der Regenbogen-Auftritt der Polizei Hamburg in den sozialen Medien beweist“, so Banz. Pr...

