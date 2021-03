Mecklenburg-Vorpommern : Kritik an fehlenden Corona-Tests und Besuchsregelung

Das Fehlen der angekündigten Schnell- und Selbsttests ist in Mecklenburg-Vorpommern auf Kritik gestoßen.

Mecklenburg-Vorpommern | Die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, sagte am Montag in Schwerin:„ Der Discounter Aldi hat sich um seine Kunden besser gekümmert als der Staat um seine Bürger.“ Die Bundesregierung habe eine Testoffensive angekündigt, bei der Bereitstellung der Tests aber versagt und damit das Vertrauen in ihr Krisenmanagement weiter untergraben....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.