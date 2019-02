Landtag : An der Awo-Kita auf Mallorca scheiden sich die Geister

Gute Idee im Kampf gegen den Fachkräftemangel oder doch nur Geldverschwendung? An der Awo-Kita auf Mallorca scheiden sich die Geister

von Udo Roll

27. Februar 2019, 20:00 Uhr

Die Erklärungen von Awo-Vertretern zum umstrittenen Kindergarten auf Mallorca haben bei Mitgliedern im Sozialausschuss des Landtages ein geteiltes Echo hervorgerufen: Der Ausschussvorsitzende Torsten Koplin (Linke) sprach am Mittwoch nach einer Anhörung des Vorsitzenden und des Geschäftsführers aus dem Awo-Kreisverband Schwerin-Parchim von einem nachvollziehbaren Versuch, im EU-Ausland dringend benötigte Fachkräfte für Mecklenburg-Vorpommern zu gewinnen. Das Projekt könne wichtige Erkenntnisse zur Nachwuchsrekrutierung im Ausland liefern, so Koplin.

Kritiker stellen Sinnhaftigkeit der Kita in Frage

Die AfD-Landtagsfraktion sah sich dagegen in ihrer Kritik an der Einrichtung des Awo-Kreisverbandes Schwerin-Parchim auf der Mittelmeerinsel bestätigt. „Die Behauptung, auf Mallorca Fachkräfte für Kitas in MV gewinnen zu wollen, ist absolut nicht nachvollziehbar und illusorisch“, sagte der AfD-Abgeordnete Thomas de Jesus Fernandes. Statt auf der Insel nach Erziehern zu suchen, solle sich die Awo um die Ausbildung junger Menschen und eine faire Bezahlung in MV bemühen, so de Jesus Fernandes.

Schließung der Kita auf Mallorca droht

Der Awo-Kreisverband Schwerin-Parchim betreibt die Kita in Spanien seit 2016. Das ist „ein Experiment“ zur Gewinnung von Nachwuchskräften, verteidigte der Vorsitzende des Kreisverbandes, Bernd Sievers, das Projekt. Bei der Awo Schwerin-Parchim würden bis 2030 rund 42 Prozent der Mitarbeiter in Rente gehen. In der Kita auf Mallorca könnten interessierte junge Leute von der Insel auf ihre Eignung für den Erzieher-Beruf getestet werden. Es gebe eine offizielle Partnerschaft mit einer Universität. Im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms würden Praktikumsplätze für Absolventen angeboten. „Nach der Anlaufphase wollen wir dieses Jahr durchstarten und loslegen“, betonte Sievers. Der Landesverband der Awo erwartet bis Mitte 2019 Zahlen zur Anwerbung spanischer Erzieher und Sozialpädagogen. Werden die Ziele nicht erreicht, droht die Schließung der Kita.