Kritische Infrastruktur in MV : Streifenpolizisten können nicht einfach ins Homeoffice gehen

Um Corona-Infektionen einzudämmen, schickt die Polizei in MV auch Mitarbeiter in die Heimarbeit. Doch das geht nur begrenzt. Für Streifen- und Kriminalbeamte etwa muss man sich etwas anderes einfallen lassen.

Schwerin | An der frischen Luft eine Runde joggen ist für die Beamten auch in der aktuellen Omikron-Welle okay. „Dienstsport im Freien findet statt“, sagt die Sprecherin des Neubrandenburger Polizeipräsidiums, Claudia Tupeit. Verzichten müssen die Ordnungshüter des Präsidiums derzeit aber auf einige polizeispezifische Übungen. „Trainings mit intensivem Körperkon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.