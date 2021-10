Stralsund : Kutter- und Küstenfischerverband von MV will sich auflösen

Viele Fischer haben sich in den vergangenen Jahren zurückgezogen. Durch ihre Aufgabe reichen die Beiträge nicht mehr.

Stralsund | Der Kutter- und Küstenfischerverband von Mecklenburg-Vorpommern will sich auflösen. Bei einer Versammlung am Freitag in Stralsund habe dazu weitgehend Konsens geherrscht, sagte der stellvertretende Vorsitzende Michael Schütt. Durch die Aufgabe vieler Fischer reichten die Beiträge nicht mehr. „Entweder müsste man Beiträge erhöhen, oder er muss eben auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.