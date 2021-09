Für Wahlrecht ab 16 : Diese Schülerin lehrt MV-Politik das Fürchten

Eine 17-jährige Schülerin aus Parchim zieht für das Wahlrecht ab 16 vor Gericht. Notfalls nimmt sie sogar die Wiederholung der Landtagswahl in Kauf.

Schwerin | Diese Schülerin könnte zum Schrecken der Landespolitik werden: Laila Pulz aus Parchim will für alle 16- und 17-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern das Landtags-Wahlrecht erstreiten – für rund 25 000 Jugendliche. Dazu ist die 17-Jährige notfalls auch bereit, das Ergebnis der Wahlen am 26. September juristisch anzufechten. Weiterlesen: Wer erstreitet ...

