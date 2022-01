Nach ASP-Ausbruch im Landkreis Rostock : Land hebt Sperrzone um Lalendorf vorzeitig auf

Die Verhandlungen von MV mit der EU waren erfolgreich. So können Schweinehalter im Landkreis Rostock ihre Tiere einen Monat früher als geplant wieder uneingeschränkt vermarkten.

Lalendorf | Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im November in einem Betrieb in Lalendorf, wird die Sperrzone ab dem 15. Januar aufgehoben. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Mecklenburg-Vorpommerns zuständiger Minister Till Backhaus hat nach Verhandlungen mit der EU-Kommission in Brüssel erwirkt, dass die Restriktionen ...

