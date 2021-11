Sassnitz : Land investiert mehrere Millionen in Nationalparkzentrum Königsstuhl

Die Technik muss erneuert werden. Dafür kommen vom Wirtschaftsministerium über zwei Millionen Euro Unterstützung.

Sassnitz | Das Nationalparkzentrum Königsstuhl in Sassnitz auf der Insel Rügen investiert in die Erneuerung der Technik vor Ort. Die Technik ist in die Jahre gekommen. Beispielsweise sind die Audioguides verschlissen. Darüber hinaus plant die Stadt eine grundhafte Überarbeitung der vorhandenen Ausstellungen sowie der Außenbereiche mit didaktischer Erweiterung de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.