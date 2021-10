Neue Online-Plattform in MV : Landesrabbiner ermutigt zur Meldung antisemitischer Vorfälle

Es geht nicht nur um Straftaten, sondern auch um den Antisemitismus im Alltag. Yuriy Kadnykov spricht von „Unheil, das das menschliche Miteinander zerstört“.

Schwerin | Der Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinden MV, Yuriy Kadnykov, ruft zur Meldung von antisemitischen Vorfällen im Land auf der neuen Online-Meldeportal www.dia-mv.de auf. „Ich ermutige unsere Gemeindemitglieder und die breite Bevölkerung in MV antisemitische Vorfälle unkompliziert und anonym zu melden. So können wir in der Zukunft diesem Unheil, das da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.