Landesregierung in Brüssel : Schwesig gegen Kürzungen im EU-Agrarhaushalt 

Zwei Tage hat die Landesregierung in Brüssel mit EU-Kommissaren gesprochen und eine Kabinettssitzung abgehalten. Regierungschefin Schwesig zog zum Abschluss eine im Großen und Ganzen positive Bilanz.

von svz.de

27. November 2018, 19:37 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die geplanten Kürzungen im EU-Agrarhaushalt kritisiert. Nach einem zweitägigen Besuch der kompletten Landesregierung in der belgischen Hauptstadt und Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der Europäischen Kommission sagte Schwesig am Dienstag: "Gerade für den ländlichen Raum brauchen wir die Unterstützung der EU." Ziel müsse es sein, für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen. "Deshalb sehe ich die beabsichtigten Kürzungen im EU-Agrarhaushalt sehr kritisch."

Bislang betrug der Anteil der Agrarfördergelder im EU-Haushalt 40 Prozent, nun soll er auf etwa ein Drittel schrumpfen - unter anderem wegen des EU-Austritts Großbritanniens im März 2019, durch den Beitragsgelder fehlen werden. Für 2021 bis 2027 sind nun 365 Milliarden Euro an EU-Agrargeldern vorgesehen. Die EU-Staaten und das Europaparlament verhandeln derzeit noch über die Pläne. Für deutsche Landwirtschaftsunternehmen sollen nach Vorschlägen der EU-Kommission vom Sommer 2021 bis 2027 rund 41 Milliarden Euro zur Verfügung stehen - rund drei Milliarden Euro weniger als in der vorangegangenen Förderperiode.

Die Schweriner Landesregierung und einzelne Minister hatten am Montag und Dienstag Gespräche mit EU-Kommissaren und anderen hochrangigen Mitarbeitern der Kommission geführt. Diese seien positiv verlaufen, viele wichtige Kontakte seien geknüpft worden, sagte Schwesig. "Ein Thema bei fast all unseren Gesprächen war die Digitalisierung", sagte sie. Überall müsse es eine moderne digitale Infrastruktur geben. "Auch dafür brauchen wir die EU." Es müsse möglich sein, dass die Mitgliedsstaaten weiter den Ausbau des schnellen Internets fördern können, forderte Schwesig. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass der Markt das nicht allein regele.