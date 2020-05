Politik in Mecklenburg-Vorpommern : Landtag erinnert an Befreiung von NS-Gewaltherrschaft

Der Landtag in Schwerin hat am Donnerstag der Opfer gedacht und vor einer Verharmlosung der Verbrechen gewarnt.

von Frank Pfaff/dpa

14. Mai 2020, 11:38 Uhr

Der Landtag in Schwerin hat am Donnerstag an die Befreiung von der Nazi-Herrschaft vor 75 Jahren erinnert und der Opfer gedacht. Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter erneuerte bei der Einbringung des gemeinsamen Antrags von SPD, CDU und Linken die Forderung nach einem gesetzlichen Feiertag und warnte vor einer geschichtsverfälschenden Verharmlosung der NS-Verbrechen. Der 8. Mai 1945 habe den Menschen ermöglicht, in Frieden und Freiheit zu leben, betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Dieser Tag mahne und verpflichte, für Menschlichkeit und Miteinander einzutreten und Gewalt, Diskriminierung und Rassismus zu ächten. Der AfD-Abgeordnete Horst Förster warf den Initiatoren des Antrags vor, die deutschen Opfer zu vergessen. Der 8. Mai markiere zwar das Ende einer Schreckensherrschaft doch auch die totale Unterwerfung unter die Siegermächte. „Die Alliierten kamen nicht als Befreier, sondern als Sieger“, sagte Förster.