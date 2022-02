Dienstreise nach New York : Landtagspräsidentin wirbt in den USA für Urlaub in MV

Grund für die Dienstreise sind baldige Konzerte des New York Philharmonic Orchestra in Mecklenburg-Vorpommern. Doch Landtagspräsidentin Hesse erhofft sich noch mehr von dem Aufenthalt in New York.

Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern oder auf englisch auch „mecklenburg western pomerania“ ist ein Begriff, der in New York nicht allzu oft fallen dürfte. Doch das soll sich schon bald ändern. Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine Dienstreise in die Metropole geplant habe, um einer Pressekonferenz beizuwohnen und Werbung für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.