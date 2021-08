Landtagswahl in MV : Junge-Leute-Partei hofft auf frischen Wind im Landtag

Die Freiparlamentarische Allianz (FPA) tritt drei Jahre nach ihrer Gründung erstmals in MV zur Landtagswahl an und peilt die Fünf-Prozent-Marke an.

Schwerin | Sie sind neu, jung, und wollen mit unkonventionellen Politikideen punkten: Die Freiparlamentarische Allianz (FPA) tritt drei Jahre nach ihrer Gründung erstmals in MV zur Landtagswahl an und wirbt unter anderem mit einem eigenen Reformkonzept für die angeschlagenen MV Werften um die Wählergunst. Die FPA sei als „neue politische Kraft“ angetreten, um di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.