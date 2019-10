Landwirtschaft MV : Wiederstand gegen Agrarpaket: Bauern demonstrieren vor dem Schloss

Landwirte protestieren gegen Ideen der Bundesregierung.

von Torsten Roth

17. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Der Protest formiert sich: „Das ist das erste Mal, dass ich zur Demo gehe“, erzählt Rainer Mönch. Fast 30 Jahre wirtschafte er zusammen mit seinen Kollegen in der Agrarproduktgesellschaft Lübesse (Agp) – ein Vielgesellschafterunternehmen der ortsansässigen Bauern.

300 Demonstranten vor dem Landtag

Milchwirtschaft, Geflügelproduktion, Feldwirtschaft – 100 Beschäftigte finden in dem Betrieb Arbeit, sagt der Agp-Chef: „Ich hoffe, dass der Betrieb auch in den nächsten 30 Jahren noch Arbeit geben kann.“ Sicher ist er sich aber nicht: Mit dem, was die neuen Agrarpläne aus Berlin versprechen, sehen sich die Landwirte in Lübesse und überall im Land um ihre Zukunft gebracht. Düngeverordnung, Klimagesetz, Insektenschutz, Glyphosatverbot – immer neue Auflagen und Forderungen lassen die Bauern um ihre Zukunft bangen, erzählt der Chef:

„Das Agrarpaket hat das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht“, sagt der 63-Jährige und macht sich gemeinsam mit 300 Berufskollegen Luft – bei der Dialog-Demo in Schwerin mit den Landtagsabgeordneten vor der gestrigen Parlamentssitzung.

700 000 Hektar vom Pflanzenschutzmittel-Verbot betroffen

Bauernaufstand vor dem Schloss: Weniger Pflanzenschutzmittel, reduzierte Düngegaben, besserer Insektenschutz – das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Programm für mehr Umweltschutz stößt den Bauern in MV übel auf. Es mache es den Landwirten künftig unmöglich, ihren „Beruf in der gebotenen Fachlichkeit auszuüben“, kritisierte Bauernpräsident Detlef Kurreck gestern die Pläne. Durch die Einschränkungen im Pflanzenschutz würden die Landwirte ihre Arbeits- und Einkommensgrundlage verlieren. Es sei zu befürchten, dass Betriebe aufgeben müssten, meinte der Bauernchef und übergab den zur Parlamentssitzung eilenden Abgeordneten Hacken – für die Pflanzenpflege ohne Chemie.

Vom Einsatzverbot für Pflanzenschutzmittel wären in MV 700 000 Hektar betroffen – knapp 46 Prozent der gesamten Agrarfläche. Durch Produktivitätsverluste und geringere Erträge laufe MV Gefahr, dass weniger regionale Produkte erzeugt und mehr Lebensmittel aus dem Ausland geliefert würden – ohne Einfluss mehr auf Tierwohl, Klima- und Naturschutz.

Backhaus: Auch Landwirte sollen umdenken

Trotz aller Warnungen müssen die Bauern aber mit Einschnitten rechnen: MV werde im Bundesrat auf Veränderungen des vom Bund vorgelegten Agrarpaketes drängen, stellten sowohl Agrarminister Till Backhaus (SPD) aber auch CDU-Landtagsfraktionschef Vincent Kockert in Aussicht. Nur: Ohne ein Umdenken in der Landwirtschaft werde es nicht gehen, stellte Backhaus klar. Er halte zwar für „die Stoppel- und Vorsaatbehandlung ... die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, so auch Glyphosat, für notwendig“. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln müsse aber reduziert und die Umweltmaßnahmen ausgebaut werden, forderte er. Dafür sei eine Kürzung der Direktbeihilfen zugunsten von Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen „wirtschaftlich vertretbar“.

Das von den Abgeordneten gezeigte Verständnis konnte die Bauern gestern nicht beruhigen. „Das wird nicht die letzte Demo gewesen sein“, kündigte Rainer Mönch gestern an: „Von der derzeitigen Landwirtschaftspolitik tränen einem die Augen“, gab er einzelnen Abgeordneten mit einem Netz Zwiebeln noch seine Meinung mit auf den Weg.

Protest überall im Land: Mit grünen Kreuzen auf den Feldern mahnen die Bauern vor den aus ihrer Sicht düsteren Zukunftsaussichten. Kommende Woche wollen die Landwirte erneut auf die Straßen – zur Treckersternfahrt zum Hafen in Rostock.