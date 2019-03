Landwirtschaftstag in Linstow : Backhaus befürchtet Einschnitte im Agrarsektor

Die Volks- und Raiffeisenbanken laden zum Landwirtschaftstag nach Linstow. Agrarminister Backhaus befürchtet Einschnitte im Agrarsektor in der neuen EU-Förderperiode ab 2021.

von Birgit Sander

04. März 2019, 06:55 Uhr

Auf dem Weg zur gemeinsamen EU-Agrarpolitik in der neuen Förderperiode ab 2021 sieht Agrarminister Till Backhaus (SPD) viele Hürden. So bringen nach seiner Einschätzung die Europawahlen ein Entscheidungsvakuum. Detaillierte inhaltliche Diskussionen zur neuen Agrarpolitik würden nicht vor Ende 2019 beginnen. Am Montag ist der Minister Gast des Landwirtschaftstages der Volks- und Raiffeisenbanken und des Landesbauernverbandes in Linstow. Dabei geht es in mehreren Diskussionsrunden um die Zukunft der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, um Klimawandel, finanzielle Perspektiven und um das Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft.

Im schlimmsten Fall "Renationalisierung der Agrarpolitik"

Backhaus sieht die Gefahr, dass die erreichten Richtlinienentwürfe für die gemeinsame Agrarpolitik verworfen werden und es zu Einschnitten im Agrarsektor kommt, falls mehrheitlich nationale und reaktionäre Kräfte in das Europaparlament gewählt werden. "Dann beginnt alles von vorn. Und wenn es ganz schlimm läuft, bekommen wir eine Renationalisierung der Agrarpolitik", warnte Backhaus.

Sein Modell zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu erhalten und zugleich Anreize für ökologische Leistungen zu schaffen. "Wir wollen, dass der Landwirt mit dem Erbringen von Umwelt- und Naturschutzleistungen Geld verdienen kann. Öffentliches Geld ist stärker an öffentliche Leistungen zu knüpfen", forderte Backhaus.