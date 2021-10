Kindertagesstätten im Nordosten : Laternenumzüge und Halloween trotz Corona

2020 hatten viele Kitas wegen des Coronavirus auf Laternenumzüge verzichtet. Dieses Jahr wollen sie diese wieder veranstalten, wenn auch teilweise etwas anders als üblich. Und wie sieht es mit Halloween aus?

Rostock | Eine Reihe von Kindertagesstätten im Nordosten will in diesem Herbst wieder Laternenumzüge für ihre Schützlinge veranstalten. Man wolle wenigstens ein bisschen Normalität für die Kinder ermöglichen, sagte Sandra Orlemann, Bereichsleiterin der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH (GGP) für die Kitas an der Mecklenburgische Seenplatte.Die Umzüg...

