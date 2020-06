Politik in Mecklenburg-Vorpommern : Letzte Landtagssitzung vor Ferien - AfD will Borchardt stürzen

Ein Eilantrag der Partei zur Abwahl der umstrittenen Verfassungsrichterin liegt vor. CDU und SPD haben derweil ein anderes Thema im Blick.

von Frank Pfaff/dpa

12. Juni 2020, 08:52 Uhr

Die umstrittene Wahl der Linke-Politikerin Barbara Borchardt zur Richterin am Landesverfassungsgericht ist erneut Thema im Landtag. In der letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause liegt den Abgeordneten am Freitag ein Eilantrag der AfD vor, die eine Entlassung Borchardts aus dem Richteramt fordert. Borchardt habe ein zweifelhaftes Verhältnis zu Verfassung und Grundgesetz und sich in untragbarer Weise zur deutschen Geschichte geäußert, heißt es im Antrag. Da eine Abwahl durch das Parlament rechtlich nicht möglich ist, soll das Verfassungsgericht aufgefordert werden, die 64-Jährige zu entlassen.

Äußerungen über Mauertote sorgten für Unmut

Die frühere Landtagsabgeordnete war Mitte Mai in einem zweiten Wahlgang vom Parlament mit Stimmen von Linke, SPD und CDU zur Richterin am Verfassungsgericht gewählt worden. Borchardt bekennt sich zu den Zielen der Parteigruppierung Antikapitalistische Linke, der sie angehört und die im Bund vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Interview-Äußerungen zu den Mauertoten verstärkten die Kritik an ihrer Wahl.

Gedenken an Opfer der deutschen Teilung

CDU und SPD, die wegen der Zustimmung zu Borchardts Berufung an das Verfassungsgericht in der Kritik stehen, legten ebenfalls einen Dringlichkeitsantrag vor. Darin wird an die Folgen der deutschen Teilung erinnert und der Opfer gedacht. „An der Berliner Mauer und der ehemaligen innerdeutschen Grenze sowie bei Fluchtversuchen über die Ostsee kamen Hunderte Menschen ums Leben. Es gebietet der Anstand, den Tod dieser Menschen nicht zu relativieren“, heißt in dem Antrag.

Neues Schuljahr ist ebenfalls Thema

Am Morgen wollen sich die Parlamentarier zunächst mit der Vorbereitung des neuen Schuljahres befassen. Mecklenburg-Vorpommern startet am 22. Juni als erstes Bundesland in die Sommerferien und muss den Schulbeginn Anfang August aller Voraussicht nach noch unter verschärften Corona-Schutzvorkehrungen organisieren.