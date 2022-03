Rüstungsindustrie in MV : Letzte von zehn Korvetten in Wolgast auf Kiel gelegt

Fünf Korvetten hat die Deutsche Marine in Warnemünde stationiert. Fünf weitere sind in Bau. Wolgast spielt dabei eine wichtige Rolle.

Wolgast | Auf der zur Lürssen-Gruppe gehörenden Peene-Werft in Wolgast wurde am Dienstag die letzte von fünf Korvetten der „Köln“-Klasse für die Deutsche Marine feierlich auf Kiel gelegt. Das 89 Meter große Schiff für 65 Mann Besatzung wird später den Namen „Lübeck“ bekommen und voraussichtlich 2025 an die Marine ausgeliefert. Heimathafen wird der Marinestützpu...

