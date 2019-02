Arbeitsmarkt im Winter : Lieber Kurzarbeit statt arbeitslos

Einige Branchen können im Winter Saison-Kurzarbeitergeld zahlen, wenn im Freien nicht mehr gearbeitet werden kann.

von Birgit Sander/dpa

08. Februar 2019, 15:00 Uhr

Trotz wachsender Arbeitskräftenachfrage verlieren im Winter immer noch viele Beschäftigte ihren Job. Vor allem Baubetriebe und Firmen des Garten- und Landschaftsbaues entlassen Mitarbeiter, wenn das Wetter das Arbeiten im Freien nicht mehr zulässt. So stieg die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern im Januar um 10,6 Prozent auf 69 400. Nach Ansicht der Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel, Margit Haupt-Koopmann, müssten viele Entlassungen nicht sein. „Dafür gibt es das Saison-Kurzarbeitergeld“, sagte sie. Unternehmen der im Freien tätigen Branchen können das Geld der Bundesarbeitsagentur von Dezember bis März beziehen, Gerüstbauer sogar noch früher.

Vorteil Kurzarbeit: Fachkräfte werden gehalten

Im Winter 2017/18 nutzten nach ihren Angaben 425 Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern das Saison-Kurzarbeitergeld für 2900 Mitarbeiter. Dabei hätten 3200 Betriebe ein Recht gehabt, diese Leistung aus der Arbeitslosenversicherung in Anspruch zu nehmen. Der Vorteil: Wichtige Fachkräfte werden gehalten. Der Trend, Beschäftigte während der winterlichen Flaute nicht zu entlassen, sei in etlichen Branchen da, etwa im Gastgewerbe, sagte Haupt-Koopmann.

60 Prozent des letzten Gehalts

Auch wenn die Konditionen gleich sind, hat das Saison-Kurzarbeitergeld nichts mit einem wirtschaftlichen Einbruch eines Unternehmens zu tun, stellte sie klar. „Es geht nur um die Schlechtwetterzeit.“ Und die könnte auch in diesem Winter noch kommen. Die Beschäftigten erhalten mit dem Saison-Kurzarbeitergeld 60 Prozent des letzten Gehalts beziehungsweise 67 Prozent mit Kindern.

Dazu können ergänzende Leistungen gezahlt werden, wie das Zuschuss-Wintergeld von 2,50 Euro für jede im Sommer angesammelte Überstunde, die im Winter „abgebummelt“ wird. Beschäftigte, die trotz schlechten Wetters im Winter draußen arbeiten, können einen Euro Wintergeld pro Stunde für Mehraufwendungen bekommen.