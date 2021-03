Mecklenburg-Vorpommern : Linke will Kandidatenlisten für Wahlen aufstellen

Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich auf für den Kampf um die Wählerstimmen vor. Im internen Wahlprozedere geht es für die Kandidaten dabei zunächst um Plätze auf den Landeslisten.

Schwerin | Nach den Grünen und der CDU stellt nun auch die Linke in Mecklenburg-Vorpommern ihre Landeslisten für die Bundes- und Landtagswahlen am 26. September auf. Wie ein Parteisprecher am Dienstag in Schwerin sagte, hat der Landesvorstand für den Parteitag an diesem Wochenende in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) einen Listenvorschlag vorgelegt. Demnach s...

