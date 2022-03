Linkspartei in MV : Linken-Vorsitzende fordert Entschädigung fürs Ehrenamt

Am Sonnabend wurde die 21-jährige Politikstudentin aus Rostock, Vanessa Müller, Vorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt fordert sie von ihrer Partei eine Entschädigung fürs Ehrenamt.

Schwerin/Rostock | Kaum im Amt, schon gibt es Ärger: Die neue Vorsitzende der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller, fordert jetzt eine Aufwandsentschädigung für ihr Ehrenamt. Am Freitag will der Vorstand zusammenkommen, dann soll darüber gesprochen werden. Doch schon jetzt rumort es in dem 18-köpfigen Gremium. Dabei ist eine Entschädigung in der Satzung...

