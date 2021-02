Vier Fahrgäste leicht verletzt : Lkw und Zug stoßen am Bahnübergang Altheide zusammen

Zu einem schweren Unfall mit glimpflichem Ausgang ist es am Montagvormittag im Landkreis Vorpommern-Rügen gekommen.

Altheide | Zu einem schweren Unfall ist es am Montagvormittag in Altheide gekommen. Ein unbeladener Holztransporter fuhr sich auf dem verschneiten Bahnübergang fest und kam nicht mehr von der Stelle. Der Fahrer und sein Beifahrer bemerkten, dass ein Zug in der Fer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.