Kostenlose Corona-Tests : Löchriges Test-Netz in MV?

Kostenloser Corona-Test für jedermann? Am Aufbau eines landesweiten Teststellen-Netzes wird noch gearbeitet.

Schwerin | Im Landkreis Nordwestmecklenburg werden sie schon seit Freitag an drei Standorten angeboten: Kostenlose Corona-Schnelltests. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim will bis zum 24. März ein flächendeckendes Angebot mit 16 Schnelltest-Stationen aufbauen. Kostenlose Corona-Tests sollen ab Montag zunächst in Ludwigslust, Parchim und Lübtheen angeboten werden....

