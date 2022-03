Krieg in der Ukraine : Lubminer Bürgermeister: „Putin muss in die Schranken gewiesen werden“

Im Seebad Lubmin enden die umstrittenen Gasleitungen Nord Stream 1 und 2. Sie bringen der Region bisher viele Steuern. Der Lubminer Bürgermeister fordert von Russland ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine.

Lubmin | Der Bürgermeister des Energiestandortes Lubmin in Vorpommern, Axel Vogt (parteilos), hat die russische Führung aufgefordert, den Krieg in der Ukraine einzustellen. „Das ist im Augenblick das Wichtigste“, sagte Vogt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. In Lubmin enden die umstrittenen jeweils 1230 Kilometer langen Gasleitungen Nord Stream 1 und No...

