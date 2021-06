Lufttransportgeschwader 63 : Retro-Transall startet in Hohn für Abschiedstour durch den Norden

Die Crew des Lufttransportgeschwaders 63 wollte mit dem Transportflugzeug am Donnerstag zwölf Stationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern anfliegen.

Hohn | Eine Retro-Transall in Sonderlackierung ist am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Hohn zu einer Abschiedstour durch Norddeutschland gestartet. Die Crew des Lufttransportgeschwaders 63 wollte mit dem Transportflugzeug am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers zwölf Stationen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern a...

