Corona-Maßnahmen im Nordosten : MV - Ein Bundesland zwischen Öffnen und Schließen

Die vergangenen Wochen waren von vielen Unsicherheiten, Schwankungen und Einschränkungen geprägt. Ein Rückblick.

Mecklenburg-Vorpommern | Die vergangenen Wochen in der Corona-Krise waren in Mecklenburg-Vorpommern, wie auch in ganz Deutschland, von vielen Unsicherheiten, Schwankungen und Einschränkungen geprägt. Ein Rückblick auf die vergangenen Wochen im Nordosten. Vorsichtige Öffnungen Anfang März 1. März: Friseure, Gartenbaucenter und Baumschulen dürfen in Mecklenburg-Vorpommern...

