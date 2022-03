Boostern gegen Corona : MV-Experte Reisinger: „Dann hätten wir kein Problem mit Todesfällen mehr“

Infektiologe Emil Reisinger rät älteren Menschen in MV dringend zur Boosterimpfung. Die meisten Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gebe es in der Altersgruppe ab 65. In zwei Risikogruppen soll nun für die zweite Auffrischung geworben werden.

Schwerin | Die Omikron-Welle verbreitet sich in MV in allen Altersgruppen. Von schweren bis tödlichen Krankheitsverläufen sind aber vornehmlich ältere Menschen betroffen, wie der Rostocker Infektiologe und Corona-Berater der Landesregierung, Professor Emil Reisinger, betont. Die Zahlen dazu seien eindeutig. Etwa 95 Prozent der Covid-Todesfälle würden in MV in de...

