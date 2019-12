MV : Sorge um Windenergiebranche - Landtag sieht den Bund in Pflicht

Der Landtag hat die Forderungen der Nord-Regierungschefs nach einem Ausbau der Windenergienutzung und einem Konzept für die Energiewende unterstützt.

von Frank Pfaff

12. Dezember 2019, 13:51 Uhr

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat die Forderungen der fünf Nord-Regierungschefs nach einem konsequenten Ausbau der Windenergienutzung und einem schlüssigen Konzept für die Energiewende mehrheitlich unterstützt. Pläne des Bundes und Bestrebungen der Südländer gefährdeten den Erfolg einer zukunftsträchtigen Branche und drohten einen für den Norden wichtigen Industriezweig abzuwürgen, konstatierte der SPD-Abgeordnete Jochen Schulte. Mit ihrem Kurs habe die Bundesregierung maßgeblich dazu beigetragen, dass immer weniger Windparks errichtet werden und bundesweit in der Windenergiebranche seit 2016 etwa 35 000 Arbeitsplätze verloren gegangen seien.

"Existenzielle Krise" beklagt

Sprecher mehrerer Fraktionen forderten eine sozialere Gestaltung der Energiewende. So dürften Bewohner ländlicher Regionen mit vielen Windrädern nicht auch noch mit den höchsten Strompreisen bestraft werden, hieß es. Das mindere die Akzeptanz zusätzlich. Die AfD erneuerte ihre Grundsatzkritik an der Energiewende in Deutschland.

In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten die Regierungschefs von Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Ende November eine „existenzielle Krise“ der Windenergieindustrie beklagt und einen Elf-Punkte-Plan vorgelegt. Demnach soll zum Beispiel Windstrom künftig auch zur Wärmeproduktion oder für das Herstellen von Treibstoffen genutzt werden.

