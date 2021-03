Angeschlagene Schiffbauer : MV Werften können auf Kredit über 44 Millionen hoffen

Land würde zur Rettung der finanziell angeschlagene MV Werften mit Millionenbetrag ins Risiko gehen.

Schwerin | "...alles tun, was wirtschaftlich und juristisch vertretbar ist" - mit diesen Worten hatte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) kürzlich den Einsatz des Landes für die angeschlagenen Werften in Mecklenburg-Vorpommern beschrieben. Dazu könnte auch Kredit von bis zu 44 Millionen Euro gehören, wie Glawe am Mittwoch mitteilte. Das Darlehen ist demnach fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.