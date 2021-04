Lange Leitung in Sachen Internet : Beim Breitbandausbau bleibt MV das Schlusslicht

Vom schnellen Internet ist trotz Investitionsprogramms in Milliardenhöhe immer noch jeder fünfte Haushalt abgeschnitten.

Schwerin | Mehr als 312 Millionen Euro sind in Mecklenburg-Vorpommern von 2017 bis 2020 in den Breitbandausbau geflossen – doch trotz der millionenschweren Investitionen hinkt der Nordosten bei der Digitalisierung im Ländervergleich hinterher. Etwa ein Fünftel der Haushalte in MV ist derzeit noch vom schnellen Internet mit wenigstens 50 Megabit pro Sekunde abges...

