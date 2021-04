Viele Opfer melden die Geschehnisse nicht : MV soll eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle bekommen

Deutschlandweit nehmen antisemitische Straftaten und Vorfälle seit Jahren zu.

Schwerin | Der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle war besonders fürchterlich – doch deutschlandweit nehmen antisemitische Straftaten und Vorfälle seit Jahren zu. Jetzt will auch Mecklenburg-Vorpommern dem Beispiel anderer Bundesländer folgen und eine „Dokumentations- und Beratungsstelle für antisemitische Vorfälle“ ins Leben rufen. Das so genannte Interess...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.