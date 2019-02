Für besseren Empfang auf dem Land : Erneut nationales Roaming für Mobilfunk gefordert

In ländlichen Regionen sind Löcher im Mobilfunknetz noch immer Alltag. Deshalb dringen Flächenländer wie MV auf Abhilfe. Ein Roaming mit automatischer Netzwahl ohne Zusatzkosten, wie im Ausland schon üblich, wäre ein erster Schritt. Wäre.

13. Februar 2019, 16:03 Uhr

Für Mobilfunknutzer in ländlichen Regionen zeichnet sich keine rasche Lösung des Funkloch-Problems ab. Wie der Fraktionsvorsitzende der CDU im Schweriner Landtag, Vincent Kokert, am Mittwoch mitteilte, gibt es in der Bundesregierung weiterhin keine Einigung auf ein nationales Roaming, bei dem sich Mobilfunknutzer - wie im Ausland üblich - in das beste Netz einwählen können.

Gesetz für flächendeckenden Mobilfunk in der Warteschleife

Während die Idee bei Digitalisierungsminister Andreas Scheuer (CSU) grundsätzlich auf offene Ohren gestoßen sei, werde die Gesetzesinitiative durch das SPD-geführte Bundesfinanzministerium blockiert. „Ob das Gesetz bis April in das parlamentarische Verfahren gelangt, ist damit fraglich. Leidtragende sind vor allem Mobilfunknutzer in ländlichen Regionen, die in der Warteschleife stecken bleiben“, klagte Kokert. Er äußerte deutliche Kritik am „Gebaren in Berlin“.

5G-Versteigerung - Deutschland droht Schlusslicht in Europa zu werden

Deutschland sei beim Thema Mobilfunk schon jetzt Schlusslicht in Europa. „Durch kleinliche politische Streitigkeiten und die Klagen der Konzerne bei den 5G-Versteigerungen drohen wir vollends aufs Abstellgleis zu geraten. Nach einhelliger Auffassung ist flächendeckender Mobilfunk ein Aspekt der Daseinsvorsorge. Wir erwarten, dass sich Wirtschaft und Politik darüber stärker als bisher klar werden“, mahnte Kokert.

MV startet Bundesratsinitiative

Mecklenburg-Vorpommern dringt seit langem auf eine hundertprozentige Mobilfunkversorgung in allen Regionen Deutschlands. Dazu wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Berlin eine Bundesratsinitiative starten. Demnach soll die Vergabe der sogenannten 5G-Frequenzen durch den Bund an die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung geknüpft werden.

In Ausbau der Infrastruktur investieren

Die erste Versteigerung dieser begehrten Frequenzen ist für dieses Frühjahr geplant, wegen verschiedener Bedenken aber noch nicht sicher. Der Bund verspricht sich Milliardeneinnahmen. Nach den Vorstellungen Mecklenburg-Vorpommerns aber sollen die Mobilfunkfrequenzen an jene Unternehmen gehen, die eine flächendeckende Versorgung mit verbindlichen Zwischenschritten garantieren. „Dann fließen die Milliarden nicht in Versteigerungen, sondern in den Ausbau der Infrastruktur“, hatte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) den Vorstoß begründet.

Ende Januar hatte sich der Landtag in seltener Einmütigkeit für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung und die Einführung eines nationalen Roaming als Zwischenschritt ausgesprochen. Auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion können Handy-Nutzer seit Dezember über eine Funkloch-App Lücken im Netz melden. Bislang seien mehr als 10 000 Hinweise eingegangen, hieß es.