Umstrittenes Objekt auf Usedom : MV verzichtet vorerst auf Welterbe-Vorschlag für Peenemünde

Das Historisch-Technische Museum in Peenemünde auf der Insel Usedom kommt fürs Erste nicht auf die Liste. Ein Kandidat aus Rostock hatte mehr Glück.

Schwerin/Peenemünde | Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern nimmt vorerst Abstand von ihrem umstrittenen Plan, die NS-Hinterlassenschaften in Peenemünde auf Usedom für das Unesco-Weltkulturerbe vorzuschlagen. In diesem Jahr werde es keinen Vorschlag geben, teilte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag mit. Linke hatte heftige Kritik an Plan geübt ...

