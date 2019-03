Neubrandenburg : Macheten-Attacke am Rockerclub: Haft-Urteil nun rechtskräftig

Innerhalb der gesetzlichen Frist habe keiner der Beteiligten Rechtsmittel eingelegt.

von Winfried Wagner

12. März 2019, 11:18 Uhr

Für eine gefährliche Machetenattacke auf einen Kontrahenten an einem Rockerclub in Neubrandenburg muss der Täter viereinhalb Jahre hinter Gitter. Das Urteil gegen den 39-jährigen Mann ist jetzt rechtskräftig, wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Dienstag sagte. Innerhalb der gesetzlichen Frist habe keiner der Beteiligten Rechtsmittel eingelegt. Das Landgericht hatte den Kraftfahrzeugmechaniker aus einem Dorf bei Neubrandenburg des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen.

Machete ist das Symbol der Bandidos-Rocker

Die Auseinandersetzung hatte sich nach einer Feier im Club am 23. September 2018 morgens vor dem Vereinsheim der Bandidos ereignet. Der Verurteilte hatte mit der Machete, die eine 31 Zentimeter lange Klinge hat, auf den Kopf des Opfers geschlagen. Der 41-Jährige wurde durch Bekannte und eine spätere Notoperation gerettet. Der 39-Jährige hatte im Prozess eingeräumt, dort gewesen zu sein, wollte sich aber an nichts mehr erinnern. Die Machete gilt als ein Symbol der Bandidos-Rocker.

Mit dem Urteil war das Gericht weitgehend der Staatsanwaltschaft gefolgt, die sechs Jahre Haft gefordert hatte. Der Verteidiger hatte eine deutlich geringere Strafe verlangt.