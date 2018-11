Nach Festnahme : Malchower schweigt zu Kindesmissbrauch-Verdacht

Inzwischen wurde der 33-Jährige nach Sachsen überstellt.

von Winfried Wagner

28. November 2018, 09:56 Uhr

Der wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch verhaftete Mann aus Malchow hat bisher keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dresden am Mittwoch sagte, wurde der 33-Jährige inzwischen nach Sachsen überstellt. Bei einer Befragung habe der mutmaßliche Sexualstraftäter aber von seinem Recht, zu schweigen, Gebrauch gemacht. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, über Internetportale Kontakt zu einer Alleinerziehenden aus Sachsen aufgenommen zu haben, deren Kinder er in Urlauben missbraucht haben soll.

Der fall sorgte für Aufregung

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann bisher sieben Fälle von Missbrauch an den Mädchen zur Last, die zum Zeitpunkt der Taten vier Jahre und ein Jahr alt waren. Er soll auch versucht haben, sich anderen Alleinerziehenden über Internetportale zu nähern. Der 33-Jährige war Ende Oktober per Haftbefehl gesucht und in einer Wohnung in Malchow gefasst worden. Beamte durchsuchten die Wohnung und beschlagnahmten Beweismittel wie einen Computer.

Der Fall hatte für Aufregung gesorgt, weil der Verdächtige erst im September von einem Amtsgericht an der Seenplatte wegen Kindesmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt, aber auf freiem Fuß geblieben war. Der einschlägig vorbestrafte Mann hatte gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt.

