Nachruf : Manfred Brümmer ist gestorben

Manfred Brümmer starb im Alter von 73 Jahren.

Mecklenburg-Vorpommern | Manfred Brümmer ist tot. Der Dramaturg, Schauspieler und Autor starb im Alter von 73 Jahren in der Nacht zum Donnerstag, wie der NDR in Mecklenburg-Vorpommern berichtet. Brümmer arbeitete als Schauspieler, Direktor und war von 1988 bis 2012 auch Dramaturg des plattdeutschen Profi-Ensembles am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Er veröffen...

