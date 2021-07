Polizei sucht nach Trio : Mann bei Streit am Strand von Sellin lebensgefährlich verletzt

Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht auf Sonntag unweit der Seebrücke am Ostseestrand des Badeortes auf der Insel Rügen.

Sellin | Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem lebensgefährlich verletzten Mann am Strand von Sellin (Vorpommern-Rügen) sucht die Polizei nach drei Männern. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wird bislang wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der 28-jährige Mann in der Nac...

